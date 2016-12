A 'OpenSpace' Raffaele Sollecito: "Non cerco vendetta"

Tra le domande rivolte dal popolo del Web all'ospite quella sulle “attenzioni particolari o violenze subite negli anni in carcere”. La replica di Sollecito: "Sì, ci sono state varie attenzioni, non violenze. [...] Ci sono degli angoli molto particolari tipo le docce piuttosto che la tromba delle scale, punti pericolosi dove non ci sono telecamere e ci sono momenti di passaggio in cui le guardie non ti seguono. Quindi, è lì che i detenuti che vogliono rivalersi di qualcosa e fare un attentato nei confronti di un altro fanno delle violenze. Io non sono mai stato oggetto di violenze [...], parlavo di avances, attenzioni particolari, quando c'era qualche detenuto che aveva mancanze affettive abbastanza forti, indipendentemente dalla sua sessualità, tentava approcci. Ci hanno provato? Sì, anche quando non me lo aspettavo, qualche volta è successo. Questa cosa non mi ha fatto per niente piacere, ma ho dovuto realizzare anche questo è il carcere".



Alla domanda della conduttrice Nadia Toffa se abbia intenzione di chiedere il risarcimento per quello che gli è successo, Sollecito risponde: "Questa cosa è una cosa di cui si occupano i miei avvocati, quello che mi preme di più, in realtà, è portare all'attenzione di tutti quali sono gli errori e le responsabilità singole. Sarebbe giusto che le persone che hanno sbagliato si assumessero le loro responsabilità… Io non cerco vendetta, non voglio che queste persone vengano punite".





Riguardo altri casi giudiziari di strettissima attualità, Sollecito afferma di essere innanzitutto "estremamente garantista" e su Massimo Bossetti e l'omicidio di Yara Gambirasio dichiara: "Non riesco a esprimermi se definirlo innocente o colpevole ma per quello che mi raccontano i media sono estremamente flebili gli argomenti dell'accusa. Quel Dna di cui hanno parlato, almeno ai miei occhi, leggendo solo i giornali online, non è una prova così forte. Se i media mi tartassano ogni giorno di racconti sulla famiglia di Bossetti, che ha poco a che fare con le responsabilità di una persona, che idea mi posso fare? Mi posso fare un'idea su com'è la sua famiglia, la sua personalità ma non ha nulla a che fare con il sospetto, con il processo o con le responsabilità di Bossetti [...] Anche in altri casi come Avetrana, Garlasco, parlano della vita privata di queste persone, sono comunque delle persone, non sono dei burattini o degli attori [...]".



E sulla vicenda della Franzoni chiosa: "In quel caso hanno parlato molto di più, hanno fatto vedere delle udienze anche in televisione, i media sono stati un po' più professionali a raccontare la storia di quello che è accaduto [...] Nel mio caso e nella stragrande maggioranza hanno puntato moltissimo a descrivere l'immagine, cioè io come ragazzo di buona famiglia, secondo l'ipotesi della Procura, mi ero annoiato un po' della mia vita e ho deciso di fare una cosa orribile a una ragazza che conoscevo appena".