23:22 - Una ragazza di circa 20 anni ha investito e ucciso marito e moglie, di 74 e 63 anni, lungo la strada che collega Ferentillo (Terni) con la frazione di Ancaiano. La giovane, che dopo l'incidente si è fermata per prestare i primi soccorsi, è poi risultata positiva all'alcol test. E' stata denunciata a piede libero. Per recuperare il corpo dell'uomo, scaraventato in un torrente, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.