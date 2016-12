Torna a casa e trova la giovane moglie morta in piscina, giallo a Perugia

17:20 - Una giovane donna di origine bulgara è stata trovata morta venerdì nella piscina della sua abitazione a Collazzone, in provincia di Perugia. A dare l'allarme, una volta rientrato a casa, il marito, un imprenditore 66enne. Lunedì sarà effettuata l'autopsia. L'ipotesi più accreditata al momento dagli inquirenti è quella del malore, ma non si esclude neppure l'incidente o che ci sia stato il coinvolgimento di terzi.

Stando a quanto emerso, al momento del decesso la donna era sola in casa. Probabilmente, approfittando di un momento di bel tempo, avrebbe deciso di concedersi un tuffo in piscina. E, secondo gli inquirenti, proprio la temperatura dell'acqua potrebbe esserle stata fatale.



Al momento non si esclude però nemmeno l'ipotesi dell'incidente, né quella dell'intervento di terze persone. In particolare alcuni dubbi nascerebbero dal fatto che la donna non è stata trovata con indosso il costume, ma la sola biancheria.