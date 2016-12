18:43 - Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in seguito a un incidente stradale lungo la Flaminia a Terni. Una Fiat Punto diretta a Spoleto è sbandata in curva, scontrandosi con una Hyundai Atos proveniente dalla direzione opposta. Dopo lo schianto, nel tratto interessato, la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, provocando forti disagi alla circolazione locale.