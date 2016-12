Terni, professore blocca la polizia Niente controllo antidroga in classe

18:47 - "Azione repressiva che non ha logica". Con questa motivazione Franco Coppoli, docente dell'istituto per geometri di Terni, ha impedito alla polizia di entrare nella sua classe durante un controllo antidroga che aveva riguardato varie scuole della città. Già al centro delle polemiche, nel 2008, per aver rimosso il crocifisso dall'aula durante le sue lezioni, Coppoli sarà ora sottoposto a un procedimento disciplinare.

Il docente, dopo avere saputo che la polizia era stata autorizzata dal dirigente scolastico a entrare e a perquisire i locali, si è opposto all'interruzione dell'attività didattica nella propria classe, riuscendo ad ottenerne l'allontanamento degli agenti dall'aula.



L'educazione e la didattica non si devono appiattire per colpa di un evento repressivo che non ha logica. La mia battaglia, che va distinta da quella del crocifisso, è per gli spazi liberi e l'educazione. Attendo di conoscere le contestazioni che mi vengono rivolte e poi risponderò", ha dichiarato Coppoli.



Si schierano con il docente i Cobas: "Diciamo no alla polizia a scuola, in quanto le scuole non sono caserme".