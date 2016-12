20:19 - Un ragazzo di 20 anni si è tolto la vita impiccandosi nel cimitero del paese, ad Apecchio (Pesaro Urbino). Il giovane, che viveva in una frazione della cittadina, non avrebbe lasciato messaggi ai familiari che aiutino a spiegare i motivi del gesto. A dare l'allarme è stata una zia ma i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.