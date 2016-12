Perugia, terremoto di magnitudo 3.5

18:08 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 16.51 in provincia di Perugia. Le località prossime all'epicentro sono Gubbio, Pietralunga e Scheggia. Dalle verifiche effettuate da parte della Protezione civile, al momento, non risultano danni a persone e/o cose. La zona di Gubbio è interessata da uno sciame sismico in corso ormai da qualche settimana.