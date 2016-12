Perugia, ragazza per gelosia stacca orecchio a morsi a un sudamericano

16:07 - Forse il troppo alcol oppure qualche avances di troppo fatto sta che a un giovane sudamericano è stato staccato l'orecchio a morsi in una discoteca di Perugia. Il giovane è stato soccorso dai buttafuori del locale. Per lui un intervento chirurgico e trenta punti di sutura. Ad aggredirlo è stata una ragazza.

Ancora non è chiaro se la "novella" Mike Tyson sia la fidanzata della vittima oppure la possibile "preda". Quello che è successo lo hanno raccontato i dipendenti della discoteca dove nella notte tra mercoledì e giovedì è capitato l'episodio. Ad un certo punto diversi buttafuori sono accorsi nella pista da ballo con delle torce per cercare qualcosa.



L'oggetto della loro ricerca era appunto l'orecchio del sudamericano che era stato trovato fuori dalla discoteca sanguinante. L'arto è stato subito riposto in un bicchiere pieno di ghiaccio e portao all'ospedale. Qui, al Santa Maria della Misericordia di Perugia, i medici hanno riattaccato l'orecchio al ragazzo. Contro la "mozzatrice" non è stata presentata alcuna denuncia ma in presenza di una prognosi superiore ai venti giorni la procura potrebbe anche agire d'ufficio.