Perugia, due uomini morti in casa

09:09 - I cadaveri di due uomini sono stati trovati in un'abitazione a Poggetto di Città della Pieve, nel Perugino. I corpi, a quanto pare, non presentano segni di violenza, ma le cause del decesso non sono ancora chiare: tra le varie ipotesi i vigili del fuoco hanno preso in considerazione quella dell'avvelenamento da monossido di carbonio. Gli accertamenti tecnici per stabilire di che cosa si sia trattato sono però ancora in corso.