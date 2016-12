05:49 - Due scosse di terremoto si sono verificate nella notte in provincia di Perugia, tra Città di Castello e Gubbio. La più forte, di magnitudo 2,8, è stata registrata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia alle 3:03. Quasi in contemporanea una scossa di magnitudo 2,4. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.