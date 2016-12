Mez, Amanda: "La condanna? E' come se avessi il cancro"

11:24 - Amanda Knox, che in settimana è tornata all'università, si sente "bloccata" e "intrappolata" dopo la sentenza d'appello che l'ha condannata a 28 anni e sei mesi di reclusione per l'omicidio di Meredith Kercher. Intervistata dal quotidiano britannico The Guardian, Amanda racconta: "E' come se mi avessero diagnosticato un cancro. Non c'è posto dove io possa andare in cui non è noto che io sono la ragazza che è stata condannata di nuovo".

La 26 anni, che si trova negli Stati Uniti e ha cominciato a frequentare l'Università di Washington, dove studia "scrittura creativa", racconta: "E' una cosa molto invasiva nella mia vita, ad un livello fondamentale".