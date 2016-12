Atterraggio d'emergenza per aliante

00:29 - Atterraggio di fortuna per un aliante sui monti nella zona di Foligno. Praticamente illeso il pilota che ha riportato una contusione ad una gamba. Secondo la polizia l'aliante si è abbassato di quota per evitare dei fili dell'alta tensione. E' stato quindi costretto ad un atterraggio di fortuna in un terreno vicino ad una strada comunale. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, il personale del commissariato di Foligno e tecnici dell'Enac.