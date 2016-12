Abusi su tre fratellini, un arresto

15:07 - Con l'accusa di avere abusato sessualmente di tre fratellini, di età compresa tra i 9 e i 13 anni, un pensionato è stato arrestato dai carabinieri a Gubbio, in provincia di Perugia. L'uomo è stato incastrato grazie alle intercettazioni. Il 60enne, approfittando dello stato di bisogno di una famiglia, in cambio di piccoli regali e qualche spicciolo, avrebbe costretto i bimbi a vedere film pornografici e subire abusi sessuali, in un seminterrato buio.