23:33 - Due donne sono morte carbonizzate dentro la loro autovettura che si è scontrata con un'altra macchina sul raccordo Terni-Orte all'altezza dell'uscita per Perugia in direzione sud. Stando ai vigili del fuoco, nell'auto delle due vittime ci sarebbe stata una bombola gpl esplosa in seguito all'urto con l'altra vettura. Sul posto anche i carabinieri di Amelia. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni