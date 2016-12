14:38 - Un anziano di circa 90 anni ha ucciso la moglie nella loro abitazione a Castiglione del Lago (Perugia), poi ha chiamato i carabinieri e si è costituito. L'anziano avrebbe sparato alla donna con un fucile da caccia regolarmente detenuto: in quel momento in casa c'era anche la figlia della coppia. La vittima, di 80 anni, non era malata, mentre sembra che l'uomo soffrisse da qualche tempo di depressione.