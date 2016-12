09:58 - E' iniziata ufficialmente la visita di Papa Francesco nella città di Assisi. Il pontefice ha salutato prima i bambini disabili dell'Istituto Serafico: "In loro troviamo le piaghe di Gesù - ha detto -, vanno ascoltate. La politica pensi a questi bambini e non lasci sole le famiglie". Poi ha raggiunto la Sala della Spoliazione, al Vescovado cittadino, per incontrare i poveri assistiti dalla Caritas.