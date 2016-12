Mez, Guedè: io non sono bugiardo

20:03 - "Io sarei un bugiardo, questo dicono i giudici, ma allora la verità qual è?": rompe il silenzio con una lettera dal carcere di Viterbo, Rudy Guede. Il documento scritto dal giovane ivoriano, che sconta una pena di 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher, sarà mostrato a "Quarto Grado". "Gli stessi giudici che non mi hanno voluto credere - continua - dicono che io non ho ucciso Mez mentre chi ha commesso questo terribile fatto è in libertà".