12:17 - Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.9 gradi sulla scala Richter, è stata registrata in Umbria. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro è stato tra Gubbio e Città di Castello, a una profondità di 8,9 chilometri. Per il momento non risultano segnalazioni di danni o vittime.