Falsi ciechi, 2 denunce per truffa

11:57 - All'Inps risultavano ciechi assoluti e per questo percepivano 800 euro al mese di indennità di accompagnamento. La Guardia di finanza di Terni li ha scoperti mentre si muovevano in autonomia e senza difficoltà e li ha denunciati per truffa aggravata. Nel mirino un pensionato di 78 anni e una dipendente pubblica di 50. Entrambi sono ipovedenti, dicono alle Fiamme gialle, ma in grado di avere, secondo i finanzieri, una normale vita quotidiana.