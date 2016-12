Città di Castello, mamma accoltella il figlio autistico di 11 anni: bimbo grave

19:28 - Una donna di 50 anni ha colpito con undici coltellate il figlio autistico di 11 nella sua abitazione di Città di Castello, in provincia di Perugia. Il bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale e versa in gravi condizioni mentre la madre è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. A chiamare il 118 è stato il marito della donna, che è sotto cura farmacologica per una grave depressione.

Il bambino è stato colpito dalla madre con un coltello da cucina mentre si trovava in camera: almeno una decina le ferite subite a torace e addome e in diverse altre parti del corpo. Operato d'urgenza all'ospedale di Città di Castello, è ora ricoverato con riserva di prognosi.



Il legale della donna, avv. Pecorari, ha spiegato che la famiglia è "profondamente unita" e che la madre "non ricorda nulla di quanto è successo". "La signora - ha aggiunto - non aveva mai manifestato violenza. anzi, era conosciuta per la dedizione con cui accudiva i figli, in particolare quello ferito, autistico". Per ora, la donna ha completamente rimosso l'accaduto.