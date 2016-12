Cei:"L'Italia è un Paese al guado"

12:18 - "L'individualismo non prevalga e non renda i poveri sempre più poveri e i senza voce invisibili". E' l'appello del presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco, al convegno di Assisi "Custodire l'umanità. Verso le periferie esistenziali". "In questo senso - ha spiegato - possiamo dire che l'Italia è nel guado e non può illudersi". Nel nostro Paese, ha aggiunto "esiste una cultura chiassosa e supponente che capovolge il vocabolario dell'umano".