07:44 - Papa Francesco è arrivato ad Assisi per il suo pellegrinaggio in occasione delle celebrazioni per il patrono d'Italia. Ad accogliere il Pontefice c'erano il presidente del Senato Pietro Grasso e quello della Regione Umbria, Catiuscia Marini. L'elicottero dell'Aeronautica con a bordo il Papa è atterrato nel campo sportivo dell'Istituto Serafico, prima tappa della sua visita.