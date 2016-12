28 dicembre 2013 Assisi, madre e figlio muoiono nell'incendio della loro casa: indagato l'altro figlio Le fiamme sono divampate nella camera da letto del ragazzo a causa di una sigaretta lasciata accesa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri Tweet google 0 Invia ad un amico

16:08 - Madre e figlio, disabile, sono morti nella notte in seguito a un incendio che ha interessato la loro abitazione ad Assisi. Le fiamme sono divampate nella camera da letto dell'altro figlio, che è indagato per incendio e omicidio colposo. Il ragazzo si è infatti addormentato lasciando accesa una sigaretta. Non appena si è accorto di cosa stava succedendo, ha raggiunto il condominio dei vicini per dare l'allarme. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Le vittime avevano 68 e 42 anni. L'incendio è scoppiato intorno alle 2:35 della notte.



Dagli accertamenti dei carabinieri e dei vigili del fuoco è emerso che le fiamme sono partite dalla camera da letto dell'altro figlio, interessando poi anche l'ingresso della casa. L'incendio è stato innescato da una sigaretta accesa, estendendosi rapidamente al materasso e ad alcuni libri. I fumi hanno quindi raggiunto il piano superiore provocando la morte della madre e del figlio disabile.



Le vittime, che erano in pigiama, sono state trovate dai vigili del fuoco in cucina dove avevano cercato probabilmente di rifugiarsi.