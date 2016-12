"Sisma castigo divino per le unioni civili", il Vaticano deplora Radio Maria: "Scandalosa e offensiva"

Il Vaticano ha condannato le affermazioni andate in onda su Radio Maria riguardo al terremoto come "castigo divino" dopo le unioni civili. "Sono frasi offensive per i credenti e scandalose per chi non crede", ha detto mons. Angelo Becciu, sostituto alla Segreteria di Stato. "Non rispondono alla teologia della Chiesa perché contrarie alla visione di Dio offertaci da Cristo. I terremotati ci perdonino, a loro la solidarietà del Papa", ha aggiunto.

"Cristo - ha aggiunto mons. Becciu - ci ha rivelato il volto di Dio amore non di un Dio capriccioso e vendicativo. Questa - spiega - è una visione pagana, non cristiana". "Chi evoca il castigo divino ai microfoni di Radio Maria - afferma ancora mons. Becciu - offende lo stesso nome della Madonna che dai credenti è vista come la Madre misericordiosa che si china sui figli piangenti e terge le loro lacrime soprattutto in momenti terribili come quelli del terremoto".



"Radio Maria - aggiunge il prelato, tra i più stretti collaboratori del Papa - deve correggere i toni del suo linguaggio e conformarsi di più al Vangelo e al messaggio della misericordia e della solidarietà propugnato con passione da papa Francesco specie nell'anno giubilare"



Radio Maria: "Non era padre Fanzaga in onda" - Anche la redazione di Radio Maria prende posizione sulla vicenda e "smentisce categoricamente che padre Livio Fanzaga abbia pronunciato le parole attribuitegli riguardo 'il terremoto che sarebbe colpa delle unioni civili".



La polemica era scoppia su Internet dopo che si era diffusa la registrazione di una trasmissione andata in onda domenica scorsa, nel giorno della forte scossa di terremoto in cui si parla di "castigo divino", collegando il sisma con le leggi sulla famiglia. Frase che sarebbe stata attribuita proprio a padre Fanzaga, che è il direttore di Radio Maria. "Fra l'altro - precisa però la dichiarazione della redazione dell'emittente - il 30 ottobre scorso, domenica, padre Livio non aveva nessuna diretta su Radio Maria".



Ma la registrazione che si può ancora trovare in rete mette in dubbio la difesa dell'emittente. Nell'audio si sente: "dal punto di vista teologico questi disastri sono una conseguenza del peccato originale, sono il castigo del peccato originale, anche se la parola non piace... Arrivo al dunque, castigo divino. Queste offese alla famiglia e alla dignità del matrimonio, le stesse unioni civili. Chiamiamolo castigo divino". La redazione dell'emittente cattolica ha spiegato che "le espressioni riportate sono di un conduttore esterno, fatte a titolo personale, che non rispecchiano assolutamente il pensiero di Radio Maria al riguardo".