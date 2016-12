Ultime ore di sole per il Nord Italia: domenica tornano pioggia e freddo

10:59 - L'ultima perturbazione che si sta allontanando regala all'Italia una situazione tranquilla. Ma per i meteorologi del Centro Epson Meteo già sabato torneranno un po' di piogge al Nordovest, Toscana e Sardegna per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione. Che domenica raggiungerà l'Italia accompagnata da piogge su gran parte del Centronord, anche di forte intensità in Piemonte, Liguria e abbondanti nevicate sulle Alpi occidentali.

Le temperature subiranno un sensibile calo al Nordovest per l'insistere del maltempo mentre a causa dei venti di Scirocco il clima sarà relativamente mite all'estremo Sud.



Le previsioni per venerdì - Ancora un po' di nuvole al Sud, ma alternate a momenti soleggiati, prevalenza di tempo bello nel resto d'Italia. Temperature massime in crescita al Centrosud. Previsti 7 gradi per Campobasso, 8 gradi per Potenza, 10 gradi per L'Aquila, 12 gradi per Rimini, Venezia, Ancona, Bari, 13 gradi per Cuneo, Piacenza, Treviso, Trieste, Perugia, Rieti, Lecce, 14 gradi per Imperia, Torino, Udine, Pescara, Pisa, Roma, Viterbo, Brindisi, Catanzaro, Napoli, Trapani, Alghero, 15 gradi per Bergamo, Brescia, Genova, Verona, Grosseto, Reggio Calabria, Taranto, Messina, Palermo, Cagliari, Olbia, 16 gradi per Aosta, Milano, Novara, Bologna, Bolzano, Trento, Firenze, 17 gradi per Lamezia, Lecce, Sassari e 18 gradi per Catania. Insiste ancora un po' di Maestrale sulle regioni meridionali.



Le previsioni per sabato - Nuvolosità in aumento al Nordovest, Sardegna e regioni tirreniche, con i primi deboli fenomeni tra basso Piemonte e ponente ligure con quota neve sulle Alpi intorno ai 1000 metri. Resistono ampie schiarite sul resto del Paese; a fine giornata tendenza a un'intensificazione dei fenomeni che tenderanno a estendersi anche alla Sardegna e alle coste della Toscana. Temperature massime in calo al Nordovest; in crescita lungo il medio e basso versante adriatico. Venti in attenuazione al Sud, in leggero rinforzo sui mari di Ponente.



Le previsioni per domenica - Cielo ovunque da nuvoloso a coperto con qualche schiarita all'estremo Sud, Sicilia e all'estremo Nordest. Precipitazioni fin dal mattino su Piemonte, Liguria, fascia tirrenica centrale; nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno anche a gran parte del Centro. In serata piogge anche al Nordest, specialmente in Veneto e Trentino. Qualche pioggia durante la giornata interesserà anche la Sardegna. Nevicate su Alpi, Prealpi centro-occidentali e Appennino settentrionale mediamente intorno 1000 metri, a quote più basse sul Piemonte, localmente fino 600 metri. Venti moderati o forti di Scirocco su tutti i mari, con rinforzi su Canale di Sicilia, alto Tirreno e Mar Ligure. Temperature massime in ulteriore aumento al Sud, in diminuzione al Nordovest e Toscana.



La tendenza della prossima settimana - La perturbazione giunta domenica condizionerà il tempo anche dell'inizio della nuova settimana. Avremo ancora condizioni di maltempo al Centronord e in Sardegna. Lunedì le precipitazioni insisteranno ancora in gran parte del Nord, sull'est della Sardegna e a tratti anche al Centro, specialmente sulla Toscana dove potremo i fenomeni più intensi. Qualche pioggia possibile anche in Sicilia. Martedì la perturbazione tenderà lentamente a indebolirsi portando ancora qualche pioggia sparsa specialmente al Nord e nelle regioni peninsulari.