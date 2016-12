Ultime ore di caldo estivo, in arrivo forti temporali al Nord

Previsioni per giovedìGiovedì sarà una giornata di stampo estivo con prevalenza di cielo sereno, salvo il transito di qualche innocua nuvola; locali annuvolamenti più consistenti interessano solo Liguria, l'estremo nordovest della Lombardia, le Alpi occidentali e il Friuli. Nel pomeriggio tendenza a un aumento della nuvolosità sulle Alpi e sul Piemonte occidentale con isolati rovesci su Carnia, Bellunese e Alpi occidentali. Tra sera e notte progressivo peggioramento in gran parte del Nord con lo sviluppo di rovesci o temporali localmente anche forti in gran parte del Nordovest, della Lombardia e del Triveneto ma con i fenomeni più importanti tra la fascia prealpina e le pianure adiacenti. Temperature stazionarie o in ulteriore crescita; punte oltre i 30 gradi in Sicilia e picchi fino a 35 gradi in Sardegna. Tra le città più calde Olbia dove sono previsti 34 gradi, Sassari, Catania con 32 gradi, Cagliari, Palermo con 31 gradi. Per Verona 30 gradi, per Alghero, Taranto, Lecce, Bari, Bologna, Milano, Brescia, Bergamo sono previsti 29 gradi, per Messina, Reggio Calabria, Crotone, Perugia, Firenze, Piacenza, Bolzano, Novara, Cuneo, Aosta 28 gradi, per Trapani, Brindisi, Catanzaro, Roma, Rieti, Pescara, L'Aquila, Grosseto, Ancona, Torino 27 gradi, per Lamezia, Viterbo, Treviso, Trento, Rimini 26 gradi, per Potenza, Napoli, Pisa 25 gradi, per Campobasso, Venezia, Udine, Trieste, Imperia 24 gradi e per Genova 22 gradi. Venti meridionali in moderato rinforzo.