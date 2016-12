Ulteriore miglioramento al Centronord

12:54 - Prima di allontanarsi definitivamente, la perturbazione n.2 indugerà sulle regioni meridionali dove si attende ancora un po' di maltempo, ma in esaurimento già a fine giornata. Nel frattempo, un'altra debole perturbazione (la n.3), diretta principalmente verso i Balcani, si limiterà a lambire le nostre regioni. Il risultato- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo- sarà solo qualche annuvolamento e temporanee fasi instabili, specie fra venerdì e sabato. L'Anticiclone delle Azzorre resterà posizionato sul settore occidentale del continente lasciando la nostra Penisola esposta alle correnti nord-occidentali relativamente fresche che, nonostante i suddetti episodi di instabilità, avranno il merito di mantenere un clima gradevole con temperature in generale al di sotto dei 30 gradi, non solo nel week-end, ma anche durante la prossima settimana. Negli ultimi giorni del mese sembra probabile la rimonta dell'Anticiclone Nord-Africano col proprio carico di aria bollente, ma questa tendenza necessita di ulteriori aggiornamenti.

Previsioni venerdì

Venerdì continuerà il flusso di aria relativamente fresca e instabile da nord-ovest. In mattinata prevalenza di schiarite al Centrosud e annuvolamenti in transito al Nord e Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento su Toscana, Umbria e Marche; prevalenza del sole altrove salvo annuvolamenti su ovest Sardegna e settore del basso Tirreno. Nel corso della giornata si verificheranno rovesci o temporali su Lombardia orientale,a partire dai rilievi, e sul Nordest. Qualche rovescio anche su basso Piemonte e Liguria. I rovesci e temporali si estenderanno anche a Emilia Romagna, soprattutto zone appenniniche, torinese, zone interne della Toscana, Umbria e Marche. Venti in attenuazione sulla Penisola, Maestrale teso sul mare di Sardegna. Temperature in lieve calo al Centronord.