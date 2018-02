Udine, slavina travolge un gruppo di sciatori: grave una persona

Una slavina si è staccata dal Monte Lussari a Comporosso (Udine) travolgendo un gruppo di sciatori che stavano probabilmente scendendo lungo un fuoripista. Uno di loro è stato recuperato dai soccorsi e trasportato in ospedale a Udine, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sembra che i suoi compagni siano rimasti illesi. Ancora in corso le ricerche.