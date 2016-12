Udine, picchiata dalla madre perché non porta il velo

Picchiata dalla mamma perché scoperta a non indossare il velo islamico. E' accaduto a Udine, protagonista una ragazzina di origini nordafricane, studentessa in un istituto superiore, allontanata d'urgenza da casa e trasferita in una struttura protetta. Visitata dai medici del pronto soccorso, le sono state riscontrate una ferita al labbro e delle contusioni guaribili in tre giorni.