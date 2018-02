Udine, picchia la ex e accoltella amici intervenuti in sua difesa

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Udine con l'accusa di lesioni. Il ragazzo è andato a cercare l'ex fidanzata, l'ha raggiunta e l'ha colpita ripetutamente con calci e pugni. Poi ha estratto un coltello e ha ferito gravemente due amici della ragazza accorsi in suo aiuto, che sono ora ricoverati in gravi condizioni. E' successo in un centro del Medio Friuli, in provincia di Udine.