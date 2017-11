Udine, la cartina geografica è piena di errori: gaffe e strafalcioni nel sussidiario di quinta elementare

Il libro - Il libro in questione si chiama Everest. Sussidiario delle discipline. Pubblicato dal Gruppo Editoriale Raffaello, comprende storia e geografia ed è in dotazione in molti istituti di tutta Italia.



Gli errori - Il padre della bimba - che frequenta la scuola in un piccolo centro della provincia di Udine - ha segnalato gli errori, definendoli “orrori”. “Al posto del fiume Natisone, a Cividale del Friuli (Udine), c’è il fiume Isonzo”. “Il Vipacco ha cambiato nome e si chiama Timavo”. “Il fiume Isonzo non è tracciato a Gorizia (“Suppongo non ci sia più, stando alla cartina”, ha scritto il papà)”. “Le Prealpi Giulie non sono segnalate, al loro posto ci sono le Alpi Giulie. Quindi il monte Matajur o il monte Kolovrat fanno parte delle Alpi Giulie”. “C'è scritto Pianura Veneta al posto di Pianura Friulana, esattamente sarebbe Pianura Veneto-Friulana”. Questi alcuni degli errori segnalati dall’uomo che, oltre a essere un papà, è un amministratore pubblico.



“Nel testo, inoltre, - ha concluso l’uomo - c’è scritto che il Friuli Venezia Giulia è a statuto speciale anche per le minoranze linguistiche, sloveno e tedesco, ma si sono dimenticati il friulano. Secondo questo libro, poi 'in pianura ci sono stalle moderne dove si allevano soprattutto suini' quando pensavo che in pianura ci fossero molte stalle per l'allevamento di bovini. C'è pure scritto che ci sono raffinerie di petrolio; potrei anche sbagliarmi, ma non mi risulta affatto”.