Udine, da Roma in bus con 2 kg di hashish in zaino: arrestato

Un cittadino nigeriano di 33 anni, domiciliato a Roma, in possesso di un regolare permesso di soggiorno, è stato arrestato a Udine dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti: era appena arrivato in città con un pullman dalla capitale con oltre 2 chili di hashish e marijuana nello zaino. L'uomo ha insospettito gli agenti di polizia che intorno alle 8.40 stavano controllando la zona di borgo stazione.