Udine, caccia a Erostrato, i cittadini: “Siamo stanchi di queste bravate”

Tutti contro Erostrato: i cittadini di Cesiomaggiore non reggono più le bravate del mitomane e le sue continue bravate, l’ultima pericolosa trovata di questo maniaco è stata lasciare un pacco di caramelle nell’asilo comunale all’interno del quale ha nascosto degli spilli. A Pomeriggio Cinque parla una nonna del paese: “Vorrei che i bambini rimanessero fuori da queste storie qui, sono una nonna e non è giusto che siano loro a patire”, dice Rita ai microfoni di Barbara D’Urso. Tra i cittadini che si ribellano a questo clima di terrore c’è anche Ivo il sacrestano del paese: “Questo tipo ha minacciato il parroco e minaccia di dare fuoco alla chiesa, noi non ne vogliamo sentire di questa statua che lui vuole. Le statue si fanno da morti non da vivi”. Anche il parroco di Cesiomaggiore commenta la situazione: “Potrebbe essere benissimo uno di noi, ma non riusciamo a farci un’idea precisa di chi possa essere. È difficile identificare una persona del genere anche se siamo una piccola comunità. Questa persona ha qualche problema piuttosto consistente, siamo preoccupati, ma non è detto che sia una sola persona potrebbero essere più mitomani”, ha sottolineato il sacerdote.