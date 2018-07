Udine, 21enne senegalese fa il bagno in un fiume e muore

Un ventunenne originario del Senegal è morto in provincia di Udine mentre faceva il bagno nel torrente Cornappo. Il giovane, ospite di una struttura alberghiera a Nimis, era in compagnia di alcuni connazionali. Sembra che la temperatura dell'acqua fosse molto bassa e potrebbe essere stato questo a causare la morte del giovane, che è stato visto annaspare nel fiume. Non si esclude che il ragazzo non sapesse nuotare. Sul caso indagano i carabinieri.