Ucraina, Poroshenko: "Con Putin raggiunto un accordo su tre punti"

Il nodo Ucraina è al centro della giornata conclusiva dei lavori del vertice Asem. In prefettura a Milano si è svolto il summit tra Putin, Poroshenko e i vertici europei, Renzi, Merkel, Hollande e Cameron. "Abbiamo fatto un passo avanti, anche se ci sono delle differenze", ha commentato il premier. Il presidente ucraino ha sottolineato che con il Cremlino "sono stati raggiunti 3 accordi principali".

18:54 Milano, finito il vertice Asem

18:48 Asem, Russia: colloqui su Ucraina "difficili"

18:48 Putin: "Accordo per parziale ripresa forniture gas a Kiev"

"L'Europa dovrebbe aiutare l'Ucraina a pagare le forniture di gas della Russia". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa dopo il bilaterale con il presidente ucraino Petro Poroshenko a Milano aggiungendo che con Kiev è stato raggiunto un accordo "per la parziale ripresa delle forniture di gas", almeno per l'inverno.

18:36 Putin incontra Salvini

Il leader russo Vladimir Putin ha incontrato in una sala dell'albergo Westin Palace di Milano anche il segretario della Lega Nord Matteo Salvini.

17:27 Ucraina, in corso bilaterale Putin-Poroshenko

Il presidente ucraino Petro Poroshenko e il presidente russo Vladimir Putin si stanno incontrando nell'albergo in centro a Milano dove è alloggiato il leader russo. Il vertice bilaterale è appena iniziato.

16:44 Terminato l'incontro Renzi-Putin

Si è appena concluso il pranzo tra il premier Matteo Renzi e il presidente russo Vladimir Putin in prefettura a Milano. Al bilaterale ha partecipato anche il ministro degli Esteri Federica Mogherini. Renzi ripartirà ora per Roma dove stasera lo attende una cena con il presidente della Corea del Sud.

16:21 Ucraina, Hollande: "Accordo sul gas a portata di mano"

"L'accordo sul gas è veramente a portata di mano". Lo ha detto il presidente francese Francois Hollande a Milano. E' stata raggiunta anche un'intesa per "accelerare lo scambio dei prigionieri", ha aggiunto Hollande che ha partecipato anche alla riunione nel "formato Normandia" (Russia-Ucraina-Francia-Germania).

15:30 Poroshenko: con Putin d'accordo su tre punti

Il presidente ucraino Petro Poroshenko, al termine del vertice con Vladimir Putin, Angela Merkel e Francois Hollande, ha detto che "sono stati raggiunti 3 accordi principali: seguire fermamente il memorandum di Minsk", tenere elezioni nella regione di Donetsk sulla base della legge ucraina, e infine definire i parametri principali del contratto sul gas.

15:05 Milano, iniziato il bilaterale Renzi-Putin

Il presidente russo Vladimir Putin è appena arrivato alla prefettura di Milano, dove lo attendeva il premier Matteo Renzi per un incontro bilaterale.

13:43 Vertice Asem 2016 sarà in Mongolia

Il prossimo vertice Euro-Asiatico Asem, nel 2016, si terrà a Ulan Bator, la capitale della Mongolia. Lo ha spiegato il presidente del Paese, Cahiagijn Elbegdorj, che assumerà le presidenza dell'Asem durante la conferenza stampa conclusiva del vertice di Milano. "Probabilmente organizzeremo il vertice in Mongolia nell'ultima settimana di luglio del 2016 - ha sottolineato - e spero che riusciremo ad avere una affluenza analoga a quella di Milano".

13:43 Ucraina, Merkel: "Nessuna apertura da Putin"

La cancelliera tedesca Angela Merkel nei colloqui avuti sino ad ora con il presidente russo Vladimir Putin afferma di "non aver potuto purtroppo identificare alcuna apertura". Lo ha detto in una conferenza stampa con i media tedeschi al termine dell'Asem.

13:41 Barroso: "Ebola può diventare catastrofe umanitaria"

"L'Ebola può diventare una catastrofe umanitaria di grandissime dimensioni". Così il presidente della commissione europea Josè Manuel Barroso.

13:22 Renzi: "Jobs Act porterà crescita"

"In Italia in questo momento ci sono manifestazioni rispetto alle scelte del governo sul Jobs act: noi siamo convinti che le nostre scelte aiuteranno a creare crescita, occupazione e posti di lavoro". Lo ha detto il premier Matteo Renzi.

12:59 Ucraina, Van Rompuy: "Non c'è ancora soluzione politica"

"Il conflitto in Ucraina è ancora senza una soluzione politica". E' quanto ha sottolineato il presidente del Consiglio Ue Herman Van Rompuy al termine del vertice sull'Ucraina tenutosi a Milano a margine del vertice Asem.

12:50 Renzi: "Soddisfatti per risultati raggiunti"

"Siamo molto soddisfatti per i risultati raggiunti" al vertice Asem di Milano. Lo ha detto il premier Matteo Renzi chiudendo il vertice Europa-Asia. Il premier ha citato la necessità di cooperazione tra i diversi Paesi su argomenti come "crescita sostenibile e lotta alla povertà".