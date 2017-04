Ucciso a fucilate da moglie e amante, a "Mattino 5" il cognato: "Una vita stravolta"

Il delitto era avvenuto la notte del 25 ottobre a Locri, in provincia di Reggio Calabria. La vittima, Ernesto Ienco, 31 anni, mentre stava rientrando nella sua abitazione viene ammazzato a fucilate. Per quell'omicidio vengono arrestati la moglie Sabrina Marziano e il suo amante Agostino Micelotta che volevano liberarsi del "terzo incomodo" per vivere la loro storia alla luce del sole. Alle telecamere di "Mattino 5" il ricordo del cognato che, assieme a tutta la famiglia, vuole giustizia: "Ernesto era una brava persona e per noi si è creato un grosso vuoto a livello famigliare" e continua: "E' stato stravolto l'equilibrio di una famiglia: abbiamo perso un amico, un cognato e da quel giorno anche la nostra vita è cambiata".