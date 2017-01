Uccisione Amri, Gentiloni: l'Italia c'è, vicini a famiglia Fabrizia

"L'attenzione resta massima, le minacce non vanno sottovalutate ma quanto avvenuto stanotte dimostra ai cittadini che l'Italia c'è". Lo ha detto Paolo Gentiloni, parlando dell'uccisione di Anis Amri a Sesto San Giovanni (Milano). Il premier ha poi rivolto un pensiero alla memoria di Fabrizia Di Lorenzo: "Voglio cogliere l'occasione per stringerci in un abbraccio ai familiari di Fabrizia, italiana esemplare rimasta uccisa nella strage di Berlino".