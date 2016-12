Uccisi a Pordenone, un video inedito mostra Giosuè Ruotolo sul luogo del delitto

Qualche giorno fa era stata Domenica Live a mostrare altri due fotogrammi inediti di Giosuè Ruotolo che la sera del 17 marzo si trovava nei pressi della zona del duplice omicidio. Dopo otto ore di interrogatorio, l'unico indagato per il delitto di Pordenone ha respinto tutte le accuse e ha confermato: "Quella sera ero vicino al luogo dell'uccisione".



La ricostruzione del ragazzo, che ha modificato radicalmente la sua versione dei fatti, non ha mai convinto gli inquirenti. Gli elementi che contraddicono la tesi di Ruotolo sono proprio le immagini delle telecamere nella zona del delitto, che hanno ripreso per ben due volte, proprio nell'ora in cui la coppia sarebbe stata uccisa, l'auto dell'indagato e quei sette minuti di buco, tra un passaggio e l'altro, spiegabili solo con una sosta nella zona.