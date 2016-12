Uccisero cane: taglia sul bandito

foggia carabinieri

Lo scorso tre giugno un uomo, per rapinare un pensionato ottantenne della sua auto, ha ucciso il cane che era con lui e che aveva tentato di difenderlo. Ora la sezione di Galatone (Lecce) della Lega nazionale per la difesa del cane ha messo una taglia di duemila euro sul bandito. La somma sarà data a chiunque sia in grado di aiutare i carabinieri nelle indagini. La presidente della sezione Lndc ha anche annunciato di volersi costituire poi parte civile nell'eventuale processo che potrebbe nascerne.