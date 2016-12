Uccise un commerciante veneziano per rapinargli mille euro: condannato, è già libero in Moldavia

A confermare la scarcerazione dell'uomo al Corriere della Sera è stato il suo avvocato italiano, Mauro Serpico. Ma ancora non è chiaro in base a quale legge moldava Vacaru abbia riottenuto la libertà dopo solo due anni di carcere in patria e sei in Italia.



Anche in Procura a Venezia stanno cercando di capirne di più, e il pm Stefano Ancillotto, lo stesso che nel 2011 aveva incastrato Vacaru grazie all'esame del Dna, ha riaperto il caso. E intanto la vedova della vittima, Romina Vianello, racconta al quotidiano di avere paura. E di non essere mai riuscita a ottenere un risarcimento: "Non sono mai riuscita a sapere in quale carcere fosse e così non ho potuto avere nulla". E senza avere un indirizzo del moldavo, non è nemmeno possibile fargli causa.