La richiesta - Il legale di Lepsa si è rivolto ai responsabili del sito inquantodonna.it, un blog che raccoglie storie di violenze sulle donne, per chiedere di cancellare ogni riferimento alla vicenda giudiziaria. "Vi intimo, entro cinque giorni e non oltre, di rimuovere ogni informazione in merito al mio assistito – ha scritto l’avvocato Germana Cauci - poichè detto articolo risulta non più necessario".



Cosa dice la legge - Il presupposto legislativo è una sentenza della Corte di giustizia europea del 13 maggio 2014. I giudici hanno riconosciuto a tutti i cittadini europei un "diritto all’oblio" in materia di dati personali. In forza a questa normativa, anche i motori di ricerca hanno l’obbligo di deindicizzare, su richiesta degli interessati, i contenuti non più giustificati da finalità di cronaca. Un principio recepito anche dal Codice deontologico dei giornalisti italiani, che impone di "evitare di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando risultino essenziali". La legge, però, non specifica quanto tempo debba passare perché si possa chiedere la cancellazione dei dati.



L'omicidio - Elena Catalina Tanasi aveva 25 anni. La sera del delitto si era rifugiata in casa di un’amica. Cristian Vasili Lepsa la raggiunse e la colpì con un pugno violentissimo in faccia. La ragazza morì dopo due giorni di coma. Il colpevole - già noto alle forze dell’ordine per furto, rapina e altri reati - fu condannato in primo e secondo grado a trent’anni, per omicidio volontario. La Cassazione derubricò il reato a omicidio preterintenzionale, riducendo la pena a 17 anni di reclusione.