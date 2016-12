Uccidevano cani "non perfetti", chiuso allevamento-lager nel Bolognese

12:54 - L'avevano chiamato "allevamento lager" ed era stato scoperto da "Striscia la Notizia". L'inviato del programma Edoardo Stoppa aveva mostrato l'iniezione letale ad uno degli ospiti a quattro zampe che non soffriva di alcuna malattia ma era stato soppresso semplicemente perché non era un esemplare perfetto della sua razza.



Ora la struttura "Vignola dei Conti" di Vergato, nell'Appennino Bolognese, è stato messo sotto sequestro dalla Forestale. Nei guai il titolare e il veterinario colto in fragrante dalle telecamere: ai due è contestata l'uccisione di animali senza motivo.