Uccide il padre 83enne durante lite

Un uomo di 46 anni è stato fermato per l'omicidio del padre 83enne, Alberto Savigni, morto al culmine di una lite tra i due a San Cesario sul Panaro, nel Modenese. Stando a quanto emerso, l'anziano sarebbe stato spinto a terra dal figlio battendo il capo e morendo sul colpo. E' stato lo stesso 46enne a chiamare i soccorsi: l'uomo ha raccontato di non aver voluto uccidere il padre, col quale aveva avuto una discussione per futili motivi.