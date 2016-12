6 maggio 2015 Tuttofood, record solidale: gli espositori regalano il cibo in eccesso ai bisognosi Alla chiusura dell'edizione 2015, i quasi tremila "samaritani" presenti alla fiera agroalimentare milanese hanno deciso di non sprecare nulla, donando alimenti alle associazioni benefiche Tweet google 0 Invia ad un amico

18:24 - Quasi tremila espositori che hanno donato ai bisognosi il cibo in eccedenza dei loro stand. Si è chiusa così l'edizione 2015 di Tuttofood, la rassegna agroalimentare inaugurata il 3 maggio negli spazi di Rho Fiera Milano. Grazie alla collaborazione del Banco Alimentare e dell'Associazione Pane Quotidiano, infatti, il cibo in ottimo stato di conservazione, che non è entrato in contatto con il pubblico, non sarà sprecato.

Gli operatori hanno infatti deciso di avvalersi del disposto della cosiddetta legge del Buon Samaritano del 2003 che consente, a condizioni molto specifiche, di donare cibo ancora buono, come piatti pronti purché conservati tra 0 e 4 gradi, prodotti confezionati o comunque non esposti al pubblico.