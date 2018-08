Turista danese violentata a Rimini, arrestato un venditore ambulante

Una turista danese di 26 anni è stata violentata domenica mattina, a Rimini, da un 37enne già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Si tratta di un venditore ambulante di rose originario del Bangladesh, che in passato era stato denunciato in tre occasioni per violenza sessuale: due volte contro maggiorenni e una su una minorenne. Il gip ha già convalidato il fermo, avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.