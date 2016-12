Tsunami dieci anni dopo, l'italiano sopravvissuto: "Un albero per Monica"

12:53 - "Corri corri, Monica... poi a un certo punto un'enorme valanga ci ha sollevati... e non l'ho più vista". E' ancora vivo il ricordo di Marco Ruggieri, milanese, che dieci anni fa era in vacanza nella Thailandia devastata dallo tsunami. Monica era la sua fidanzata, uccisa dalle onde assassine. "Ho visto il buio e ho pensato che fosse finita -racconta a Tgcom24- poi sono riemerso".

E ancora: "Gli scorsi anni sono andato in Thailandia per le commemorazioni, quest'anno sono rimasto qui e ho rifatto l'albero di Natale. Nel ricordo di Monica"