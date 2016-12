Truffe via email: finti finanzieri chiedono la situazione contabile

Nessuno vi avviserà mai via email di una vostra presunta evasione fiscale. Anche per questo le Fiamme gialle mettono in guardia da una nuova truffa online legata proprio al rapporto con il Fisco. E' infatti in circolazione una email falsa che chiede ai destinatari informazioni sulla loro situazione contabile per sanare un'evasione nel giro di 48 ore. La missiva viene inviata dall'indirizzo di posta elettronica gdf.gov.it@minister.com ma è solo apparentemente riconducibile alla Gdf. Quindi chiunque l'avesse ricevuta è invitato a cestinarla.