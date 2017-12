Trentadue famiglie rischiano di restare senza un tetto perché truffate da una cooperativa. A "Pomeriggio Cinque" Barbara d'Urso dà voce a questi cittadini molto arrabbiati: "Ci hanno truffati, abbiamo pagato l'affitto e loro si sono intascati i nostri soldi. Ora la banca ci ha pignorato le case, entro 6 mesi dovremo abbandonare tutto" racconta una signora.



“Noi non abbiamo nemmeno il diritto di prelazione. 32 famiglie rimarranno senza un tetto sulla testa”. Dopo aver sottoscritto un contratto a 25 anni con una tipologia speciale perché prevedono un canone d'affitto agevolato, queste famiglie sono in seria difficoltà. “Abbiamo fatto tanti sacrifici per prendere la casa, chiedendo un prestito di 13 mila euro – dice Tina, vedova da poco – mio marito si è sentito male una sera e qui non essendoci né luce né gas, non siamo riusciti a soccorrerlo. Lui è morto qui perché i soccorsi non sono arrivati in tempo - dichiara in lacrime la donna che aggiunge - In questo posto è morto mio marito e qui voglio morire pure io”



E rivolgendosi a Barbara dice: “Ti prego aiutaci tu, qui ci chiudono tutti le porte in faccia. Siamo disperati”. La conduttrice quindi le fa una promessa: “Noi di Pomeriggio Cinque ci proviamo”.