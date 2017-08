Truffa da 30mila euro allo chef Barbieri: arrestata una nigeriana

La donna ha dapprima hackerato la casella di posta elettronica di Barbieri, poi, tramite una email indirizzata alla direttrice della banca dello chef, ha disposto un bonifico a suo favore. Non essendo la prima volta che il cuoco pluristellato presentava una richiesta simile, la banca aveva esaudito la richiesta.

Se il primo versamento è andato a buon fine, non è stato altrettanto per il secondo, costatole l'arresto con l'accusa di riciclaggio. La direttrice dell'istituto bancario si è infatti insospettita dopo che dall'account di Barbieri è arrivata un'altra domanda di versamento, questa volta da 40 mila euro. Una rapida telefonata alla vittima e la verità: lo chef non aveva mai ordinato nessun bonifico.