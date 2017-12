Truffa a Roma: si finge profugo non in regola per organizzare finti trasferimenti di denaro in Italia

Moreno Morello è stato aggredito a Roma dopo aver scoperto un giro di truffe organizzato. L'inviato di Striscia la Notizia racconta come un uomo mandi sms raccontando di essere un profugo a Lampedusa, non avere i documenti in regola e perciò di avere bisogno d'aiuto per spostare il suo ingente patrimonio in Italia. Dopo essersi offerto volontario, Morello viene contattato da un banchiere con un nome falso fin troppo evidente, che gli fornisce username e password per accedere al conto e fare così il trasferimento. I soldi dunque esistono davvero ma qualcosa non va come previsto e la truffa inizia lentamente a svelarsi.